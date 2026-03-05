CNSC lanzó curso virtual sobre Dinámicas de procesos de selección ¿Cómo inscribirse?: Cierra pronto

La Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad encargada de llevar a cabo los concursos de mérito para surtir empleos en las entidades del Estado colombiano.

A través de la CNSC, los ciudadanos pueden acceder a las diferentes ofertas, a través de procesos que implican varias fases, en las cuales los participantes deben superar varios filtros, en los cuales se valida la documentación requerida y las habilidades específicas a través de pruebas escritas.

En ese sentido, para brindar mayor claridad a los interesados en aplicar a ofertas de empleo, la CNSC abrió un curso corto denominado “Dinámicas de los procesos de selección” (Cohorte 11). Esta formación sirve para que las personas tengan pleno conocimiento sobre cómo desempeñarse en cada una de las fases del concurso.

¿Qué incluye el curso virtual de la CNSC?

La entidad señaló que la formación virtual incluye varios módulos, en los cuales se desarrollan los aspectos clave de las fases de las convocatorias, organizados así:

Convocatoria

Reclutamiento

Pruebas

Listas de elegibles

Período de prueba

¿Hasta cuándo hay inscripciones para el curso de la CNSC?

Las inscripciones para el curso gratuito “Dinámicas de los procesos de selección” de la CNSC se abrieron el pasado 3 de marzo de 2026 e irán hasta el 6 del mismo mes.

El curso tiene una duración de tres semanas e inicia el 13 de marzo de 2026.

¿Cómo inscribirse al curso para convocatorias de la CNSC?

El curso virtual de la CNSC está abierto a la ciudadanía en general y la inscripción es completamente gratuita. Se hace en línea, siguiendo estos pasos:

Ingrese a la encuesta habilitada por la CNSC en este enlace Valide el tratamiento de datos por la entidad haciendo clic en “Sí”. Diligencie todos sus datos personales en la encuesta. Seleccione “Enviar”. Verifique el correo de confirmación en la cuenta suministrada.

¿Cuáles son los concursos de la CNSC en 2026?

Para 2026, la CNSC estableció una oferta de hasta 29.900 vacantes definitivas para ascender o ingresar a entidades del Estado como servidores de carrera.

Entre los concursos administrados por la entidad en 2026, los cuales se encuentran en diferente estado de ejecución, se encuentran los siguientes:

Concurso Vacantes (sujeto a planeación) Entidades del Orden Nacional 1.300 Entidades del Orden Territorial 14 1.417 Corporaciones Autónomas Regionales 1.500 DIAN 1.200 Docentes y Directivos Docentes 13.369 Entidades del Orden Territorial 13 y Unidad Alimentos Para Aprender 1.440 Defensa 3 1.500 Empresas Sociales del Estado - ESE 2 3.000 Entidades del Orden Nacional 2.202 Distrito Capital 7-Territorial 2025 2.288

El CNSC aclara que los nuevos procesos este año cuentan con hasta 7 % de sus vacantes en reserva para personas en condición de discapacidad.

Recuerde revisar constantemente los canales oficiales de la CNSC y la plataforma SIMO para conocer el estado actual de cada concurso, así como las fechas y requisitos correspondientes.