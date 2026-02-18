Ya puede consultar listas elegibles del concurso Contralorías Territoriales de la CNSC: Pilas

La Comisión Nacional del Servicio Civil anunció las fechas de publicación para las listas de aspirantes elegibles en el concurso de Contralorías Territoriales 1358 al 1417 de 2020, cuyas pruebas escritas (fase eliminatoria) se realizaron en 2025, tras varios años de suspensiones y demoras judiciales.

A través de este proceso de selección se ofertaron más de 600 vacantes en niveles asistencial, técnico y profesional, para personas interesadas en vincularse al ente de control a través de más de 600 cargos en 59 contralorías territoriales, repartidas por todo el país.

Se trata de un nuevo avance, acercándose al final de un proceso de selección en el cual los aspirantes llevan varios años a la espera de resultados concluyentes para la vinculación a las contralorías territoriales.

Concurso Contralorías Territoriales: fecha de publicación de listas

La CNSC publicó un comunicado dirigido a los aspirantes, al Jefe de la Unidad de Personal y a los integrantes de la Comisión de Personal de cada una de las Contralorías Territoriales pertenecientes al Proceso de Selección.

En el mismo texto, la entidad detalló que la publicación de los actos administrativos a través de los cuales se conforman y adoptan las listas de elegibles de los empleos ofertados en el concurso se realizará en las siguientes fechas:

Modalidad ascenso: 2 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 Modalidad abierta: 25 de marzo de 2026

¿Cómo consultar las listas de elegibles del concurso de Contralorías Territoriales?

Para consultar los actos administrativos, puede ingresar en el sitio web de la CNSC: www.cnsc.gov.co Una vez en el portal, escoja el enlace del Banco Nacional de Listas de Elegibles, también desde el siguiente enlace: https://bnle.cnsc.gov.co/bnle-listas/bnle-listas-consulta-general En el espacio de "Nombre de Proceso de Selección" ingrese “CONTRALORIA” y en “Número de empleo” el código de la OPEC (oferta pública de empleo) de su interés.

¿Qué sigue en el concurso de las Contralorías Territoriales?

Luego de varios años de espera, el concurso de Contralorías Territoriales avanza hacia una nueva fase en 2026. En ese orden de ideas, después de la publicación de las listas, las Comisiones de Personal podrán solicitar la exclusión de personas dentro de los siguientes cinco días hábiles.

Finalmente, al cumplirse este plazo, las Listas de Elegibles sobre las cuales no se presentaron solicitudes de exclusión quedarán en firme. Las autoridades deberán entonces remitir la lista a las Contralorías Regionales para el respectivo nombramiento.

Posteriormente, el aspirante tiene 10 días hábiles para aceptar o rechazar el nombramiento y, tras posesionarse, inicia un periodo de prueba de seis meses, luego del cual adquiere derecho de carrera según su evaluación de desempeño.

Tenga en cuenta que las listas tienen vigencia de dos años, luego de su firmeza, en los cuales se pueden utilizar para cubrir vacantes definitivas en cargos iguales o equivalentes de la misma entidad.