A más de 40 años fue condenado un pastor de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, que abusó de su hijastra

El pastor santarrosano, José Erley Ramírez Garcés fue condenado a 43 años, seis meses y un día de prisión por los delitos de acceso carnal violento agravado y secuestro agravado contra su hijastra, una menor de edad; La condena no tiene beneficios y quedó en firme tras un preacuerdo que él mismo aceptó con la Fiscalía.

Lo que pasó

Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2025 en la vereda San Andrés, en límites entre Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Chinchiná (Caldas). Según la investigación, Ramírez Garcés retuvo a la menor por la fuerza en una finca de la zona rural, la ató y abusó sexualmente de ella.

Lea también: Alcaldía de Pereira rechaza feminicidio y activa ruta integral de atención a familia de la víctima

La menor logró escapar por una ventana de la vivienda, salió corriendo y alertó a habitantes del sector, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. El pastor huyó, pero no llegó lejos, fue encontrado escondido en otra finca de la zona y capturado.

Un caso que sacudió al país

El caso generó una fuerte indignación a nivel nacional, no solo por la gravedad de los delitos, sino porque el agresor era un líder religioso reconocido en Santa Rosa de Cabal. La imagen del pastor como figura de confianza en la comunidad hizo aún más impactante la revelación de lo ocurrido.

El abogado defensor de las víctimas, Julián Martínez, calificó la sentencia de 43 años como ejemplarizante y destacó que el preacuerdo fue clave para evitar un juicio largo y doloroso, asegurando al mismo tiempo una pena proporcional a la gravedad de los hechos.

Le puede interesar: Personería de Pereira designa nueva delegada ambiental con enfoque en la revisión del POT

“Lo que se pretendía no solamente era que se hallara la responsabilidad penal de ese señor, sino que también se obtuviera una condena ejemplarizante y teniendo en cuenta que nos ahorramos un posible escenario de revictimización para la menor y para la madre; ahora lo que ya entramos a trabajar es en el tema del incidente de reparación a las víctimas que ya será otro escenario”

Tras varios meses bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde recibió atención integral para su recuperación física y psicológica, la niña ya está de nuevo con su madre.