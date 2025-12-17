Revendedores de pasajes de Transmilenio fueron trasladados a Centros de Transitorios de Protección. Foto: Prensa Secretaría de Seguridad.

Bogotá D.C

Durante un operativo liderado por la Policía de Bogotá y el Distrito, s eis revendedores de pasajes de Transmilenio fueron sorprendidos realizando esta práctica irregular conocida como ‘elusión’ en la estación de Las Nieves, en el centro de la ciudad.

Entre los revendedores se encuentra la mujer que fue identificada por la misma ciudadanía a través de redes sociales.

A estas personas se les decomisó las tarjetas de Transmilenio y fueron llevadas por las autoridades a Centros Transitorios de Protección (CTP).

“La identificación y traslado de estos revendedores se da en el marco de una investigación que venimos adelantando las autoridades en contra de una estructura que opera en el centro de la ciudad con la reventa de pasajes”, aseguró el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

Estas intervenciones que adelantan las autoridades se hacen de manera permanente en el marco del Plan Estratégico Anti-Elusión del Distrito.

Afectaciones a Transmilenio

Con corte al 15 de diciembre, se han realizado 133 intervenciones de este tipo logrando incautar 5.967 tarjetas TuLlave utilizadas para la reventa irregular de pasajes.

Estos operativos han permitido identificar al menos 177 revendedores a quienes se le ha impuesto 379 comparendos y se han traslado a 45 personas a los Centros Transitorios de Protección.

De acuerdo con los reportes de la Subgerencia Económica de TRANSMILENIO S. A ., la afectación económica al Sistema de transporte público, derivada de esta práctica ilegal, llega a los $417 millones de pesos en 2025. Esto impacta directamente la operación y la prestación del servicio para millones de usuarios.

Localidades con mayor incidencia

Los estudios de monitoreo y de georreferenciación han permitido identificar que la venta irregular de pasajes se concentra principalmente en sectores del suroccidente y del centro de la ciudad.

Más específicamente en las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar y Usme.

En ese sentido, el Distrito ha reforzado las acciones de prevención y sensibilización ciudadana mediante la campaña “Revender no es Emprender”, desarrollada en los diferentes componentes del sistema, con la cual se logró sensibilizar a 3.320 usuarios, entregar más de 5.000 piezas informativas e instalar material gráfico en estaciones y paraderos para desestimular la compra de pasajes revendidos.