Banqueros y Petro se reunirán para definir si hay inversiones forzosas: ofrecen alivios financieros

En el encuentro de hoy estarán los presidentes de los bancos, junto al Ministro de Hacienda y el Superintendente Financiero. Le van a presentar la propuesta de reactivación en la zona de emergencia que han concertado la última semana.

A las 10 de la mañana de este jueves están citados los presidentes de los bancos en la Casa de Nariño para reunirse con el presidente Gustavo Petro y definir si habrá inversiones forzosas, como lo ha solicitado el mandatario, y que ha sido rechazado por diversos sectores por las consecuencias que esto tendría.

En el encuentro, estarán Asobancaria, y los presidentes de Bancolombia, Davivienda, BBVA, el Grupo Aval, Banco Caja Social, así como el ministro de Hacienda y el Superintendente Financiero. Ellos van a mostrarle al mandatario la propuesta de reactivación en la zona de emergencia por las lluvias en la que han venido trabajando en la última semana.

Es decir, todo apunta a que no habrá inversiones forzosas sino que se inclinarán por los alivios financieros que los bancos le darán a los afectados. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro tendrá la última palabra.

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

