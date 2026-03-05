Banqueros y Petro se reunirán para definir si hay inversiones forzosas: ofrecen alivios financieros

A las 10 de la mañana de este jueves están citados los presidentes de los bancos en la Casa de Nariño para reunirse con el presidente Gustavo Petro y definir si habrá inversiones forzosas, como lo ha solicitado el mandatario, y que ha sido rechazado por diversos sectores por las consecuencias que esto tendría.

En el encuentro, estarán Asobancaria, y los presidentes de Bancolombia, Davivienda, BBVA, el Grupo Aval, Banco Caja Social, así como el ministro de Hacienda y el Superintendente Financiero. Ellos van a mostrarle al mandatario la propuesta de reactivación en la zona de emergencia por las lluvias en la que han venido trabajando en la última semana.

Es decir, todo apunta a que no habrá inversiones forzosas sino que se inclinarán por los alivios financieros que los bancos le darán a los afectados. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro tendrá la última palabra.

(Puede leer: Emergencia económica: ¿reviven las inversiones forzosas? MinHacienda reveló razones de esta medida)