Banqueros revelaron contrapropuesta para evitar inversiones forzosas: alivios a afectados por lluvia

Tras la reunión que se realizó este lunes entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los presidentes de los bancos, en la que hablaron de inversiones forzosas, los banqueros revelaron que presentaron una contrapropuesta con la que buscan evitar que el Gobierno los obligue a hacer estas inversiones, y, por el contrario, dar alivios económicos a los afectados por la emergencia invernal.

“Propusimos desplegar, junto con el Gobierno Nacional, un paquete de alivios para las zonas en emergencia sin precedentes, acompañado de nuevos créditos productivos que permitan una recuperación efectiva”, afirmó Jonathan Malagón, presidente del gremio.

El líder gremial afirmó que la conversación fue muy constructiva, tanto en su tono como en el contenido, y tuvo como fin de explorar alternativas para dar soluciones concretas a los afectados.

De hecho, para los banqueros esta propuesta sería mejor que las inversiones forzosas pues las ayudas llegarían mucho más rápido, pues tendría una implementación más ágil y más efectiva.

El Gobierno y los bancos seguirán reuniéndose esta semana y esperan tener una propuesta conjunta al final de esta semana.

“Nuestra meta es poder entregarles al país o poder entregarle al país una buena noticia a final a finales de esta semana o bien a principios de la otra”, aseveró el economista.

Aunque el líder gremial no dio detalles de los alivios que darían, no descartó la posibilidad de dar periodos de gracia o dar créditos con tasas preferenciales.

Así las cosas, planean presentar propuestas concretas, incluyendo créditos y medidas de alivio, a finales de esta semana o inicios de la próxima.

¿Qué son las inversiones forzosas?

Las inversiones forzosas son un mecanismo para obligar a los bancos a dar créditos subsidiados o con tasas muy bajas a unos sectores en específico con plata de todos los que ahorramos en bancos.

Es decir, se coge una parte de los ahorros de las personas y el Gobierno administra su utilización y establece las condiciones en las que se darán esos créditos a quienes considere.

Por eso, los bancos dicen que hacer inversiones forzosas no es la salida, por varios motivos:

Encarece la tasa de interés para otros 38 millones de colombianos (hasta 1%)

Reduce la disponibilidad de recursos

La economía se reduce hasta 0,3%

Por ejemplo, si alguien va a sacar un crédito para comprar vivienda, la tasa de interés puede subir hasta 1 %, una Vivienda de Interés Social se encarece en más de 35 millones de pesos.