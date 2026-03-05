Arroceros en Norte de Santander logran acuerdo parcial para desbloquear las vías

Norte de Santander

Después de tres días de bloqueos en el sector de Pedregales, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, y dos días de bloqueos en Patillales, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander, el gremio arrocero y las autoridades en Norte de Santander lograron llegar a un acuerdo parcial para desbloquear estos ejes viales.

Lo pactado entre las partes contempla un encuentro entre la Ministra Martha Carvajalino y los líderes de los agricultores para los días 10 y 11 de marzo, donde se espera también contar con la presencia del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

Más información 592 cuerpos asociados al conflicto armado se han recuperado del Cementerio Central de Cúcuta

Sin embargo, los productores indican que esto es un acuerdo parcial, que se logró para permitir el tránsito de los vehículos recolectores de basura, así como el tránsito intermunicipal para el próximo domingo 8 de marzo, día de elecciones al Congreso de la República. Pero de no cumplirse con lo pactado, volverían a tomarse las vías.

En tres días de este paro arrocero, la terminal de transportes de Cúcuta reportó una baja en la operatividad del 50% y se presentaron traumatismos en la recolección de basuras en varios sectores de Cúcuta y el Área Metropolitana.

El gremio argumentó que su protesta se sustenta en la “bancarrota” a la que llegaron, a causa de las afectaciones por una plaga que se presentó años atrás y la posterior subida de precios para la producción del grano.