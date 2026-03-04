Veolia está solicitando un paso humanitario ambiental a los arroceros que bloquean Patillales

Cúcuta

Hay traumatismos en la recolección de basuras en Cúcuta por los bloqueos que adelantan los productores de arroz en Norte de Santander. Veolia, empresa encargada de prestar este servicio, activó planes de contingencia con la habilitación de nuevos compactadores y algunas volquetas, buscando evitar una problemática ambiental en la región.

"Estamos en una situación un poco compleja, porque el día de ayer nos permitieron el paso de 20 camiones compactadores hacia el sector de Guayabales, donde nosotros depositamos los residuos y de regreso ya no nos permitieron el paso, razón por la cual tenemos estos camiones compactadores represados del otro lado de la manifestación", explicó Humberto Posada, gerente de Veolia.

“En este momento nosotros acá en la ciudad tenemos alrededor de 12 camiones compactadores prestando el servicio y alrededor de unas 25 volquetas que vienen desarrollando diferentes labores de recolección, sobre todo en los puntos críticos y en las zonas de alta influencia. Ahora, los recogemos, pero como no tenemos a dónde llevarlos, va a llegar un momento en el cual no vamos a poder prestar el servicio”.

Pidió a los manifestantes que se incluyan a estos vehículos compactadores en el paso humanitario ambiental que tienen los arroceros en los puntos de bloqueos.

“Venimos trabajando con los líderes del paro, con la gobernación, con las diferentes autoridades con el fin de que nos ayuden a poder gestionar esta situación que realmente es de fuerza mayor y que realmente está afectando no solamente al municipio de Cúcuta y su área metropolitana, sino alrededor de 20 municipios que llevan los residuos a este sector y que desafortunadamente ellos no tienen posibilidades de reacción como tal vez nosotros podamos tener y disminuir el impacto que se generan por la disposición de los residuos en las calles”, resaltó Posada.

Aseguró que este martes 3 de marzo los compactadores pudieron realizar solo uno de los cuatro recorridos que deben hacer diariamente.