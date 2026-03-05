592 cuerpos asociados al conflicto armado se han recuperado del Cementerio Central de Cúcuta. / Foto: UBPD.

Cúcuta

Las 23 intervenciones que ha adelantado la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos - UBPD - al Cementerio Central de Cúcuta, ha permitido el análisis técnico de más de 11.000 estructuras óseas, lográndose recuperar 592 cuerpos con características asociadas al conflicto armado.

Recordemos que desde el año 2019, la UBPD ha priorizado este camposanto como un sitio de interés forense. Gracias a la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en el marco de la medida cautelar del Auto 069 de 2021, los equipos forenses de la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, han logrado este importante resultado.

Sin embargo, llama la atención de los forenses que pese a los avances técnicos y la estimación de que al cementerio ingresaron 695 cuerpos de presuntas víctimas de desaparición forzada, hasta el momento solo se han registrado 120 solicitudes de búsqueda formales vinculadas a este lugar.

“La búsqueda es un proceso vivo que requiere de la participación ciudadana. Aunque contemos con la capacidad técnica para los abordajes forenses y se lleven a cabo hallazgos importantes, necesitamos que las familias nos orienten con información sobre sus procesos de búsqueda y aporten sus muestras de ADN para avanzar con la identificación de los cuerpos recuperados“, dijo Juan Diego Ernesto Jiménez Quinche, antropólogo de la UBPD en Norte de Santander.

Nueva intervención al camposanto para el mes de abril

Así mismo, la UBPD da a conocer que entre el 6 y el 17 de abril del presente año, cinco equipos forenses continuarán con la búsqueda de víctimas en este camposanto.

“La Unidad de Búsqueda reitera su llamado a la comunidad del nororiente de Colombia y de todo el país para que aporte información o realice sus solicitudes de búsqueda. La entidad garantiza, en todo momento, la confidencialidad y el carácter humanitario de cada proceso”, enfatiza esta unidad.

En Norte de Santander, la UBPD adelanta la búsqueda de al menos 5.524 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.