¿Volverá a subir el precio de la gasolina tras el alza del petróleo por la guerra? Acipet responde

Óscar Rincón, director de la Asociación de Ingenieros de Petróleo y Gas (Acipet), habló en 6 AM W sobre el impacto que tienen para las finanzas del país el incremento del precio del petróleo por la escalada violenta en Medio Oriente.

El experto aseguró que por cada dólar adicional del precio del crudo, teniendo en cuenta que en noviembre se exportaron 436.000 barriles promedio día de petróleo desde Colombia, serían 436.000 dólares más diarios que le entran a la industria colombiana.

¿Subirá el precio de la gasolina nuevamente?

El directivo afirmó que meses atrás algunos analistas habían estimado que con el precio que teníamos de cerca de 63 dólares dólares por barril y una tasa representativa de 3.680 pesos, más o menos, el precio de la gasolina debería estar cercano a los $ 13.600 pesos.

“Entonces, yo creo que todavía hay un un margen que permite no incrementar el precio de la gasolina, quizás le pone un poco más de presión a lo que es el fondo de estabilización, porque el diésel puede subir y, de consecuencia, el subsidio al diésel se ve incrementado, que hoy está siendo compensado en parte con el que tenemos de gasolina, del precio de la gasolina, entonces puede ser que le ponga presión, pero dependerá de cuánto tiempo dure el precio arriba”, afirmó.

Hay que recordar que en lo corrido del año el Gobierno ha bajado 1.000 pesos el precio del galón de gasolina, tras el incremento de 6.800 en el galón desde la llegada de este Gobierno.

“Es muy importante tener la autosuficiencia para no estar al vaivén de lo que pasa en el mundo, de los temas geopolíticos”, remató.

Catar suspendió la producción de gas: ¿cómo nos afecta?

En las últimas horas Catar suspendió la producción de gas en medio de la escalada de la guerra entre Irán e Israel, lo que pone en vilo el gas para varias partes del mundo, teniendo en cuenta que en esa región del mundo se encuentran ocho de los más grandes exportadores y productores de petróleo y de gas. Irán y Qatar son los números uno y dos en producción y reservas de gas.

“Este cierre de la producción de gas de Catar va a impactar no solamente Europa, sino que será una cadena que seguramente puede impactar el gas que se vende, por ejemplo, en Estados Unidos, que, de hecho, ya subió en los días pasados. Hoy volvió a bajar un poco, está en la tendencia la baja hoy nuevamente, pero sí está por encima de lo que venía casi en un 20 % o 30%”, aseguró el experto.

De hecho, en noviembre se exportaron 436.000 barriles promedio día de petróleo desde Colombia. Por cada dólar, pues es un es 436.000 dólares más diarios que le entran a la industria. “Esto no quiere decir que le entran directamente al Gobierno. Le entra una gran parte, por supuesto, vía Ecopetrol. que produce más o menos hoy el 70 por ciento de la producción del país, y otra parte le entra de manera importante a través de impuestos, de regalías”,

De acuerdo con los reportes, el 21 por ciento del gas que se consumió en el país o que se puso una oferta de gas al país es importado. Y “esto va a impactar el precio si continúa en la escala alcista en el mercado internacional”.

Escuche la entrevista COMPLETA:

