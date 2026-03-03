“Es una ciudad en luto”: periodista en Teherán narra situación de Irán a cuatro días de guerra

Se cumplen cuatro días de la ofensiva que adelantaron Israel y Estados Unidos en contra de Irán, y la respuesta de este último a las ofensivas.

Sin embargo, más allá de toda la coyuntura geopolítica y militar, la ciudadanía es la que ha recibido el impacto de este conflicto. Y es que este martes, 3 de marzo, la Media Luna Roja iraní elevó a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado el pasado 28 de febrero.

Por esta razón, en 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, se habló con la periodista Catalina Gómez , quien narró toda la situación que se vive en Irán, especialmente en su capital, Teherán, a cuatro días de haberse iniciado la guerra.

“Es una ciudad en luto”

La periodista inició su intervención comentando que en Teherán, a parte de que ahora es una ciudad solitaria, “la gente tiene muchísimo miedo. Quienes se han podido ir de la ciudad lo han hecho, pero otros han estado encerrados en su casa”.

Así mismo, aseguró que la capital iraní, en este momento, “es una ciudad en luto, con muchas banderas en negro, con los muchos carteles que recuerdan a Alí Jameneí, el líder supremo asesinado el primer día de estos ataques”.

Adicionalmente, comentó que Teherán es un lugar, ahora mismo, “con una gran incertidumbre. La gente realmente no sabe qué va a pasar, muchos tienen mucha rabia con el sistema, pero también mucha rabia con Israel y con Estados Unidos por estos ataques y esta destrucción que, como en todas las guerras, no solamente van a lugares específicos. Es decir, en este caso, edificios de la justicia, de la Guardia Revolucionaria, de las milicias, sino que esto también tiene efectos colaterales en las viviendas y en los palacios”.

Situación similar con Irak en los 2000

Gómez, entre otras cosas, explicó que lo que se ve hoy en irán la “hace recordar mucho lo que podría haber pasado en Irak en el 2000″.

“Aunque yo no estuve presente en ese momento, están destruyendo todas las instituciones. Esta mañana estuve en uno de los edificios y están destruyendo con misiles de muy alto alcance todas las sedes de la Policía, del sistema judicial, de las cortes, de la Guardia Revolucionaria, de los milicianos, de los basillis. Entonces, todas esas instituciones están quedando destruidas y muchos dicen: ‘pero, ¿por qué tienen que destruir, por ejemplo, a la Policía si la vamos a necesitar en el caso de que haya una transición gubernamental?“, narró.

