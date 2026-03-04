¿Qué esperan los empresarios de Norte de Santander del nuevo Congreso de la República?

Norte de Santander

A pocos días para que los colombianos acudan a las urnas, desde la Asociación Nacional de Empresarios seccional Norte de Santander dan a conocer cuáles son las necesidades que tiene el sector productivo del departamento y qué esperan del nuevo Congreso de la República.

En diálogo con Caracol Radio, Francisco Unda, gerente de la Andi seccional Norte de Santander, indicó que es importante que el nuevo Congreso de la República tenga en cuenta tres aspectos para la región.

Sector mineroenergético

"La importancia del sector mineroenergético para el Norte de Santander, sector que ha sido golpeado durante estos tres años y medio, y que necesitamos que tenga una defensa por parte de nuestros representantes y senadores".

Seguridad

Unda fue enfático en recordar que “la seguridad del Norte de Santander se ha deteriorado de una manera alarmante, y creemos que la posición de los representantes y senadores del departamento no ha sido lo enfática que tiene que ser”. Indicó que es preocupante que el 2025 en el departamento pasara a ser uno de los más violentos de los últimos años.

Frontera

Así mismo pidió que “los temas de frontera sean tomados en serio (...) y que podamos legislar y tener unas leyes que nos sirvan para planear a largo plazo”.

Aseguró que es importante que los congresistas trabajen de la mano con el sector productivo, con quienes viven y trabajan en la región, teniendo en cuenta que son personas que sí conocen y viven día a día las problemáticas que tiene Norte de Santander.