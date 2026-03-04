CNE amplía plazo para inscribir a los testigos electorales en Norte de Santander
16 municipios aún tienen puestos de votación sin registro de testigos.
Norte de Santander
48 puestos de votación en 16 municipios de Norte de Santander aun no presentan registro de testigos electorales, esa es la advertencia que está dando a conocer el Consejo Nacional Electoral previo a las elecciones del próximo 8 de marzo para elegir al nuevo Congreso de la República.
Tras lo anterior y mediante la Resolución 1202 de 2026, se amplió el plazo de inscripción hasta el jueves 5 de marzo, “para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales”, indicó el CNE a través de un comunicado.
Más información
Y es que según el reporte que tiene el Consejo Nacional Electoral, 16 municipios del departamento fronterizo aún registran puestos de votación sin testigos electorales:
- Ábrego: 6 puestos.
- Bucarasica: 4 puestos.
- Cáchira: 10 puestos.
- Cácota: 1 puesto.
- Chitagá: 3 puestos.
- El Carmen: 4 puestos.
- Herrán: 1 puesto.
- La Esperanza: 4 puestos.
- Ocaña: 3 puestos.
- Pamplona: 2 puestos.
- Salazar de las Palmas: 2 puestos.
- Sardinata: 3 puestos.
- Silos: 1 puesto.
- Toledo: 1 puesto.
- Teorama: 1 puesto.
- Tibú: 2 puestos.
El CNE recordó además que “las postulaciones debe realizarse a través de la Plataforma Única de Postulaciones y Acreditación de Actores Electorales por parte de las organizaciones con candidatos en contienda”.
José Antonio Parra, Director de Inspección y Vigilancia Electoral del Consejo Nacional Electoral - CNE -, recordó que los testigos electores “son los que van a ejercer inspección, vigilancia y control al proceso electoral a través de la herramienta dispuesta para tal fin“.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...