Unisimón y el INS presentaron el primer Doctorado en Virología de América Latina

En convenio con el Instituto Nacional de Salud (INS), la Universidad Simón Bolívar presentó este miércoles su nuevo Doctorado en Virología, el primero en Latinoamérica. El anuncio se realizó durante un conversatorio en el Distrito de Conocimiento e Innovación Eureka, en el que participaron el rector José Consuegra Bolívar y la directora del instituto, Diana Pava Garzón.

“Es el primer Doctorado en Virología en América Latina y esto es un hito para la educación y para la salud”, destacó la directora del INS. La funcionaria también agregó que “los virus representan grandes riesgos para la humanidad, como lo hemos visto en pandemias recientes, y este programa fortalece la equidad en el acceso a la educación superior y la articulación con la salud pública”.

El convenio entre el INS y la universidad consolida una relación de trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años con énfasis en el fortalecimiento de la ciencia y la educación superior.

“El Instituto trabaja de la mano con la academia para responder a los retos que enfrenta la humanidad”, afirmó Pava.

Programa con registro calificado del Ministerio de Educación

El programa recibió registro calificado del Ministerio de Educación y tiene una duración de cuatro años en modalidad presencial en Barranquilla, con dedicación permanente en laboratorios y 10 cupos para la primera cohorte, con un equipo de profesores conformado por investigadores Ph. D. de Unisimón y científicos vinculados al INS.

Por su parte, el rector Consuegra indicó que la creación del doctorado responde a una visión institucional orientada a cerrar brechas regionales en materia de ciencia e investigación. “Colombia y América Latina tendrán un espacio para formar científicos que puedan atender los retos que los virus nos plantean: es una responsabilidad alta que asumimos junto al Instituto Nacional de Salud”, expresó.

La formación se apoyará en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida (CICV) de Unisimón, que cuenta con laboratorios de bioseguridad BSL-2 y BSL-3, plataformas de biología molecular, espacios para análisis genómico y equipos para el trabajo con patógenos. El nuevo doctorado ya ha despertado interés en otros países de la región como Perú, Ecuador y Argentina, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la formación doctoral en áreas estratégicas para la salud pública.