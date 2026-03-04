Inicia en Barranquilla el primer giro 2026 para adultos mayores: ¿cómo y dónde cobrar?

A partir de este jueves 5 de marzo, la Alcaldía de Barranquilla inicia el primer pago de 2026 del Subsidio Distrital Adulto Mayor, correspondiente al bimestre enero-febrero. El desembolso se extenderá hasta el jueves 26 de marzo y podrá reclamarse en 82 puntos de Efecty habilitados en la ciudad.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Cerca de 6.000 adultos mayores hacen parte del programa, que busca brindarles un apoyo económico para cubrir gastos básicos y fortalecer su autonomía. La administración distrital destacó que el giro se realiza con puntualidad y que el bienestar de esta población continúa siendo una prioridad.

Horarios de atención

Jueves 5 de marzo: de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.

de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. Del viernes 6 al jueves 26 de marzo: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cronograma por último dígito de cédula

Para evitar aglomeraciones, los pagos se organizaron según el último número del documento de identidad:

Jueves 5 de marzo: 1, 2 y 3

1, 2 y 3 Viernes 6 de marzo: 4, 5 y 6

4, 5 y 6 Sábado 7 de marzo: 7, 8, 9 y 0

7, 8, 9 y 0 Lunes 9 de marzo: 1, 2 y 3

1, 2 y 3 Martes 10 de marzo: 4, 5 y 6

4, 5 y 6 Miércoles 11 de marzo: 7, 8, 9 y 0

Desde el jueves 12 hasta el jueves 26 de marzo, podrán cobrar beneficiarios con cualquier último dígito (0 al 9), según las fechas establecidas.

Recomendaciones para el cobro

Más información INS refuerza vigilancia en Colombia por tres casos importados de sarampión

Los beneficiarios deben presentar su cédula original en físico y, al momento de reclamar el subsidio, indicar en ventanilla el número de proyecto 112478 – Pagos Barranquilla, para evitar confusiones con otros programas que también se pagan por Efecty.

Canales de consulta

También pueden recibir orientación presencial en los puntos de Atención al Ciudadano ubicados en el Paseo Bolívar (calle 34 #43-31), Alcaldía Metropolitana (calle 49 #8A sur-15, barrio Las Cayenas) y Alcaldía Suroccidente (carrera 21B #63-06, barrio Los Andes).