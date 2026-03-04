Sigue creciendo el nivel del río Magdalena: hay alerta en el sur del Atlántico

El nivel del río Magdalena en el departamento del Atlántico se ubica actualmente en 5,91 metros. Así lo informó la secretaria de Agua Potable del departamento, Lady Ospina, quien explicó el comportamiento del afluente durante febrero ha sido atípico.

De acuerdo con la funcionaria, el río aumentó en promedio un metro durante el último mes, una cifra considerada alta para esta época del año, cuando históricamente los niveles oscilan entre los cuatro y cinco metros. “Aunque en temporadas anteriores el río ha superado los nueve metros, el registro actual está muy por encima del promedio para febrero y marzo”, precisó.

Ospina señaló que, por ahora, las condiciones siguen siendo normales para la operación de los sistemas de acueducto en el departamento. No obstante, indicó que se mantiene una vigilancia permanente ante la proximidad de la temporada de lluvias, prevista para finales de marzo o comienzos de abril.

Actualmente no existe una alerta formal para el Atlántico. Sin embargo, las autoridades mantienen una alerta preventiva y seguimiento constante a las condiciones climáticas en regiones que aportan caudal al río, como Antioquia, Córdoba y la región Andina, donde las precipitaciones podrían impactar el nivel del afluente en las próximas semanas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para estar atenta a los reportes oficiales y evitar la difusión de información no verificada, mientras continúa el monitoreo del comportamiento del río Magdalena.