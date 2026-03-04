Procuraduría llama la atención sobre nuevo “contratadero” en Santander

Bucaramanga

La Procuraduría delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública hizo una advertencia de riesgos en un proceso de selección de larga cuantía en Barrancabermeja.

Ese contrato tiene como objeto el mantenimiento y adecuación de la infraestructura vial en el distrito por $21 mil millones.

El proceso se efectuó a través del Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión de Colombia, Foncolombia que “no se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en los eventos en los que administre recursos públicos que, por su destinación, naturaleza o condiciones específicas, exijan la aplicación de principios o reglas propias del derecho público, de la Constitución Política y de los principios de la función administrativa”.

Foncolombia está conformado por el municipio de Montecristo, con un aporte de participación del 51%; por un resguardo indígena con participación del 40% y finalmente el 9% de participación por personas jurídicas particulares de diversa índole.

¿Qué dice la Procuraduría?

En primer lugar, el organismo de control destaca que el fondo Foncolombia no ha efectuado la publicación del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop II, “a pesar de tratarse de información cuya divulgación resulta obligatoria conforme al marco normativo vigente”.

“Esta circunstancia implica el desconocimiento directo de la obligación legal de publicidad, en la medida en que la norma no se satisface con la publicación de la documentación precontractual en cualquier medio electrónico y su divulgación en el sistema oficial”, reseña el documento conocido por Caracol Radio.

También recuerda que por una ley se “impone a las entidades estatales sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública la obligación de emplear los documentos tipo en los procedimientos y contratos que adelanten bajo su amparo normativo”.

La Procuraduría evidenció que “Foncolombia no empleó los documentos tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, pese a su carácter obligatorio en los supuestos normativos aplicables".

También se advierte que Foncolombia “omitió la publicación de las “Especificaciones Técnicas” correspondientes al proceso de selección referido en cuanto a “las cantidades de obra incorporadas en cada uno de los ítems”.

“Tal circunstancia evidencia una insuficiencia en la publicidad y completitud del expediente contractual, toda vez que la ausencia de las especificaciones técnicas impide verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, el presupuesto estimado y los requerimientos técnicos mínimos exigidos para la adecuada ejecución del objeto contractual.

Se advierte “la ausencia de los diseños geométricos de señalización, localización y demás elementos técnicos inherentes al adecuado desarrollo del proyecto, los cuales resultan indispensables para verificar la coherencia, alcance y viabilidad de las obras contempladas”.

También, la Procuraduría destaca que Foncolombia “omitió publicar el documento de Análisis de Precios Unitarios” y señala que hubo una “posible omisión en la incorporación de los criterios de desempate”.

La Procuraduría delegada “exhorta a la entidad a suspender el trámite del proceso de contratación y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura, toda vez que de la información suministrada por este ente de control se desprenden escenarios de posible nulidad del negocio jurídico a celebrar”.

El documento es firmado por Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.