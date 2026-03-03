¿Qué pasa con el servicio de luz en Santander por la huelga en Essa? El gerente responde

Bucaramanga

El gerente de la Empresa Electrificadora de Santander, Guillermo León Valencia afirmó que la huelga declarada por los trabajadores de la compañía no pone en riesgo el servicio de energía para los habitantes de 102 municipios del oriente del país.

En cambio, el ejecutivo confirmó que la empresa debió cerrar los canales presenciales de atención de las quejas, peticiones y reclamos que hacen los usuarios.

“En contraprestación activamos y aceleramos todos los canales virtuales como el WhatsApp, las líneas telefónicas y la página web”, aseguró el gerente.

Con relación al mantenimiento de las redes, advirtió que por tratarse de un servicio público esencial no es divisible en sus actividades".

“Ni las actividades de transmisión, distribución y comercialización pueden separarse para que el servicio se dé. No sólo atendemos emergencias; hacemos las mejoras para que la calidad de la energía llegue a los usuarios”, remarcó.

Dijo que la empresa seguirá haciendo suspensiones controladas y notificadas en todo el departamento.

Con relación a las elecciones del domingo 8 de marzo, dijo que hacen parte del Puesto de Mando Unificado, PMU de la gobernación, el espacio desde el cual se hace seguimiento al proceso electoral. “Se trata de mantener toda la batería de trabajadores y contratistas para garantizar el servicio”. adujo.

Frente a la pregunta de qué ha pasado desde el pasado 20 de febrero cuando comenzó la hora cero, respondió que se han reunido de manera sistemática e intensa con los inspectores del ministerio de Trabajo tratando de definir las actividades mínimas esenciales. “Eso terminó con la entrega de las actas el viernes pasado. Hemos comunicado al sindicato la apertura para la negociación”, aseveró.