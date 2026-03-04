Presunto sicario murió tras intentar asesinar a un escolta de la UNP en el norte de Cali

Presunto asaltante muere tras intentar robar a un escolta de la UNP en el norte de Cali

Un presunto sicario murió tras intentar asesinar a escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el barrio Los Almendros, norte de Cali.

Los hechos ocurrieron en la carrera 1J con calle 59. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el funcionario estaba sacando su vehículo del parqueadero y lo había detenido momentáneamente sobre la vía. En ese instante, el joven se acercó al automóvil y, al parecer, intentó intimidarlo con un arma de fuego apuntando hacia una de las puertas.

Fue entonces cuando el escolta reaccionó y disparó en varias ocasiones. En la grabación también se observa al presunto asaltante tendido en el suelo, gravemente herido.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó el fallecimiento del joven, quien era de nacionalidad venezolana y, según las autoridades, no presentaba antecedentes judiciales.

Sobre el escolta, se adelanta una investigación para determinar las circunstancias del caso y establecer si actuó en legítima defensa.

“Un miembro de la UNP iba a ser asesinado, logró repeler el ataque y dar de baja al presunto delincuente”, precisó Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, en Caracol Radio.