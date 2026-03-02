Escoltas de la UNP en Cúcuta adelantan una asamblea permanente exigiendo mejoras laborales

Cúcuta

Desde el pasado viernes 27 de febrero, integrantes del sindicato UT de la UNP en Norte de Santander adelantan una jornada de protesta en la ciudad de Cúcuta, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales.

“Hay liquidaciones pendientes de los compañeros que se les ha cancelado el contrato”, dijo a Caracol Radio Wilmer Caballero, secretario de DD.HH de este sindicato. “Hemos encontrado unas irregularidades en las contrataciones que hemos tenido aquí en Norte de Santander, tenemos muchos compañeros de diferentes sindicatos cesantes y están trayendo gente de otro lado a contratar, ese fue uno de los motivos grandes. El no pago de las liquidaciones, los retrasos de las liquidaciones, los viáticos que nosotros necesitamos para día a día cumplir nuestras necesidades”.

Indicó además que este lunes “estamos llevando una mesa de diálogo con la empresa en Bogotá, encabezada del presidente Wilson Devia y de la Junta Nacional con unos delegados y estamos a espera de qué negociación hay”.

Caballero indicó que son 135 afiliados en Norte de Santander y 2.300 a nivel nacional los que están participando en la jornada.

¿Qué ha pasado con las personas protegidas en el departamento?

“Nosotros estamos enfocados en tratar de no traumatizar la operación, por lo tanto los compañeros que estamos de descanso, los compañeros que están cesantes, que no están laborando, somos los que estamos acá, algunos compañeros directivos sindicales, por medio de permiso sindical, entonces hay un compañero que nos relevan en los esquemas para no causar traumatismo”, dijo el líder sindical.

Resaltó que “esta es una jornada permanente hasta que tengamos una decisión firme, unos acuerdos firmados”.