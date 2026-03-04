Roban prendas de la Unidad Nacional de protección en plena época electoral

Un lote de 30 cajas con 1148 prendas con logos institucionales, fueron hurtados el pasado jueves 26 de febrero en la ciudad de Bogotá.

Así lo informó la Unidad Nacional de Protección, quien advirtió por el uso indebido que podrían hacer de estas prendas que tienen impreso el logo institucional.

La entidad denunció que le hecho se habría presentado el pasado 26 de febrero, en las instalaciones de la empresa Soluciones Integrales Montgomery S.A, que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para para la dotación de chaquetas cortavientos.

A su vez, la UNP aclaró que la empresa contratista solicitó en diciembre pasado, una prórroga para el cumplimiento de contrato que fue realizó hasta el 30 de enero; sin embargo, tras el robo denunciado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual.

¿Cuál es la advertencia?

Ante la época electoral y el uso indebido que podrían hacer con los logos institucionales, la UNP advirtió que podrían ser utilizadas de manera fraudulenta para la suplantación de identidad.

Por lo cual, alertó sobre el riesgo que representa para la seguridad tanto de las personas que reciben protección, como por el personal de la entidad.