Operativo en comuna 16 deja más de 236 mil cajetillas ilegales fuera del mercado

Medellín, Antioquia

En un operativo liderado por el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación de Antioquia, fueron aprehendidas más de 236.000 cajetillas de cigarrillo de contrabando que pretendían ser distribuidas y comercializadas ilegalmente en la comuna 16 al, en el suroccidente de Medellín, de la capital antioqueña.

La acción, coordinada por la Secretaría de Hacienda del Departamento, permitió la incautación de mercancía avaluada comercialmente en más de 1.260 millones de pesos. Los productos no contaban con la documentación legal exigida ni con el pago del impuesto al consumo requerido para su libre circulación en el territorio.

La directora de Fiscalización y Control, María Alejandra Escobar Mejía, explicó que este tipo de prácticas afecta de manera directa las finanzas públicas.

“El Grupo Operativo de Rentas del departamento de Antioquia realizó la aprehensión de más de 236.000 cajetillas de cigarrillo de contrabando, con un costo comercial superior a los 1.260 millones de pesos. Por esta situación, el Departamento deja de percibir cerca de 1.177 millones de pesos por concepto del impuesto al consumo”, señaló.

La funcionaria reiteró el llamado a la ciudadanía para no contribuir con el comercio ilegal.

“Invitamos a todos los consumidores en el departamento de Antioquia a adquirir productos legales y a no contribuir con el contrabando en nuestro territorio”, afirmó.

Desde la Gobernación recordaron que los recursos provenientes del impuesto al consumo son fundamentales para financiar programas de inversión en salud, educación y deporte, por lo que insistieron en la importancia de fortalecer la cultura de la legalidad tanto entre consumidores como comerciantes.