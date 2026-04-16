Hallan sin vida a hombre desaparecido tras intentar cruzar el río Carepa

Urabá, Antioquia

Fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido en horas de la tarde del pasado martes 14 de abril, mientras regresaba de su jornada laboral en la vereda la Provincia, ubicada en el municipio de Carepa.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, Rosney Fabra, el caso se conoció hacia las siete de la noche del martes, cuando se reportó que el hombre había sido arrastrado por la fuerte corriente del río al intentar cruzarlo. Según explicó, la víctima trabajaba en una ganadería y, al momento de los hechos, se dirigía a su lugar de residencia.

“Cuando terminaron la jornada laboral, el río estaba muy crecido. Esperaron alrededor de dos horas o dos horas y media; sin embargo, él decidió arriesgarse a cruzar montado en un mulo. En ese momento, la corriente los arrastró a ambos”, señaló el comandante.

Durante la búsqueda, a una distancia aproximada de dos kilómetros del lugar del incidente, los bomberos hallaron al mulo con vida y sin montura, lo que inicialmente mantuvo la esperanza de que el hombre también hubiera logrado salir. Sin embargo, hacia las dos de la tarde, el cuerpo de Dairo Manuel Argel Pérez fue localizado debajo del puente principal del municipio, atrapado entre una palizada formada por los desechos arrastrados por la corriente.

Labores de rescate

La recuperación del cuerpo contó con la participación de cinco integrantes del Cuerpo de Bomberos de Carepa, quienes realizaron un recorrido de cerca de 18 kilómetros. Para ello, utilizaron cuerdas, maquinaria, motosierras y herramientas de corte, con el fin de extraer el cuerpo de entre los maderos acumulados en el lugar.

Esto ocurrió en una zona donde los habitantes no cuentan con un puente y su método de transporte es una garrucha artesanal, que al momento de los hechos se encontraba en mal estado.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a evitar cruzar ríos, especialmente en temporada de lluvias, cuando el caudal aumenta y las condiciones se vuelven más riesgosas.