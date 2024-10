Alerta en Armenia por estafas donde delincuentes suplantan asesores de bancos

Armenia

Un médico de una importante entidad de salud de la ciudad fue víctima de delincuentes que lo engañaron suplantando a asesores de un banco a través de una llamada telefónica.

La víctima quien prefirió no revelar su identidad dio a conocer que se encontraba en medio de una consulta cuando recibió la llamada de una supuesta trabajadora que le comentó que están en un proceso de devolución de dineros que fueron cobrados por error.

“Me llamaron del teléfono de Davivienda y efectivamente una muchacha, yo soy fulanita de tal y que se da vivienda está haciendo cumpliendo una orden de las Superintendencia de devolución de unos dineros de 2024 y 2025 de 2023 a 2024 que que se cobraron erróneamente, entonces estamos en ese proceso de hecho todo el Carretazo todo el Carretazo y entonces empezó que que bueno vamos a validar la información y efectivamente me mandaba como al call center del teléfono rojo, pues entonces la misma voz del teléfono rojo”, informó.

Relató que le empezaron a solicitar datos personales y le enviaban links a través de whatsapp a los que accedió porque aparecía la identidad del banco por lo que confió. Dijo que le solicitaron unos valores por lo que le pidieron transferencias para autenticar la supuesta devolución.

“Pues ahí de así, entonces le va a llegar un código y ese código entonces digite y etcétera etcétera mejor dicho el enredo, total, después en la aplicación métase a las transferencias y digite el código que le llegó a un whatsapp efectivamente me ha llegado un mensaje de WhatsApp de algo que identificado como Davivienda y con unos unos números y unos unos valores y entonces que eso lo había que hacer como el traspaso, pues de esos valores para que se pudiera autenticar la la devolución me cogió la hora boba como se dice aunque la muchacha pues como le digo de un teléfono de la vivienda, pues yo me yo me comí todo el Carretazo”, contó.

Reconoció que en un primer montó entregó 8 millones de pesos, luego 700 mil pesos y no continuo porque estaba en medio de una consulta, pero finalmente se enteró que todo era parte de una estafa ya que lo contactaron directamente del banco ante los movimientos financieros que había realizado.

“Efectivamente hice una primera transacción de 8 millones después seguí con otra 700.000 y que da faltando otra de 700.000 cuando fui a hacer esa tercera transacción se me bloqueó la la app. Entonces yo le dije este yo media hora con usted aquí no puedo, no puedo más, si quiere por la tarde seguimos colgamos cuando como a los 15 minutos me llaman de Davivienda si yo había autorizado una transacción y le conté todo el cuento a la muchacha de la vivienda, me dijo no lamento decirle que lo estafaron”, señaló.

Llamó la atención de la comunidad a evitar entregar los datos personales a través de llamadas y no abrir enlaces por redes sociales para no ser víctimas de los delincuentes.