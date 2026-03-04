Menor ingresó a la pista del Cortissoz y permaneció cerca de los aviones

Un menor de edad ingresó a la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz y permaneció durante casi media hora muy cerca de los aviones.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Se han conocido videos en los que se puede ver al menor en la zona de pista, mientras había aeronaves en operación.

Desde la Aerocivil confirmaron que el hecho, al parecer, ocurrió porque en la zona cercana al aeropuerto hay varias invasiones y habría personas que rompen la malla de protección.

Lea también: Pasajeros bajo el sol y sin aire: nuevas quejas contra el servicio en el Cortissoz

La Aeronáutica Civil confirmó en un comunicado de prensa que el incidente ocurrió el pasado 23 de enero de 2026.

Según informó la entidad, hacia las 6:30 de la tarde un menor de edad logró acceder a la parte occidental de la plataforma. La situación fue detectada de manera oportuna por el personal de bomberos que realiza labores permanentes de vigilancia en la zona, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad establecidos.

Tras el aviso al Centro de Control y Operaciones, el menor fue entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes ubicaron a la madre del niño, residente en un sector cercano a la base aérea, garantizando su retorno seguro al entorno familiar.

Lea también: La crítica de Char sobre administración del aeropuerto Cortissoz: “el Gobierno no lo hace bien”

De acuerdo con lo manifestado por el propio menor, su ingreso se habría producido por un sector contiguo a la base aérea, con la intención de acercarse a los aviones. A raíz del hecho, el área de Seguridad, en articulación con la base aérea y la empresa de vigilancia, realizó una revisión exhaustiva para determinar el punto exacto de acceso y fortalecer los controles existentes.

Como resultado, se adoptaron medidas inmediatas como el refuerzo del cerramiento perimetral, mayor supervisión en los puestos de control, incremento de personal motorizado, agilización del contrato para instalar luminarias adicionales y fortalecimiento del sistema de videovigilancia con más cámaras y sensores de movimiento.

La Aeronáutica Civil destacó que el incidente fue controlado sin que se registraran afectaciones operacionales ni riesgos para la seguridad aérea, y que el menor no sufrió ningún daño. Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad operacional y el trabajo coordinado con autoridades y comunidades aledañas para prevenir este tipo de situaciones.