La crítica de Char sobre administración del aeropuerto Cortissoz: “el Gobierno no lo hace bien”

El alcalde de Alejandro Char lanzó fuertes críticas a la administración del Aeropuerto Ernesto Cortissoz y le pidió una vez más a la Aerocivil que entregue la terminal aérea al Distrito para que sea administrada desde la ciudad.

“El aeropuerto no se parece a Barranquilla. Todo el que entra a Barranquilla dice: esto no se parece a Barranquilla. Claro, lo administra el Gobierno Nacional, no lo hacen bien”, afirmó el mandatario, al cuestionar el estado y funcionamiento de la terminal aérea.

Según Char, la situación no es reciente. “Hace muchos años atrás. Lo hacen muy mal. Y hacen pasar un muy mal rato a nuestra gente que viene a visitar a Barranquilla”, señaló el mandatario.

El alcalde Char agregó que quienes llegan a la ciudad atraídos por el malecón, el Carnaval o para ver a la Selección, se llevan una mala impresión.

“Llegan al aeropuerto de Barranquilla y dicen: esto qué horrible es. La gente cargando maletas, los abuelitos, la señora, las mamás con los niños”.

El mandatario de los barranquilleros insistió en que la solución es que la ciudad asuma el manejo de la terminal. “Nosotros le estamos diciendo: entréguenselo a Barranquilla que Barranquilla sabe hacer las cosas. Barranquilla sabe administrar las cosas. Y a ver si podemos hacer de ese aeropuerto un aeropuerto que se parezca a Barranquilla”.