Investigan agresión de estudiante contra profesor en colegio de Barranquilla

Un docente resultó herido luego de ser presuntamente agredido con un lapicero por un estudiante de séptimo grado, en hechos ocurridos el pasado viernes al interior de una institución educativa del Distrito.

El profesor tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica debido a las lesiones causadas durante el incidente.

El caso es atendido por la Secretaría de Educación, que activó de inmediato la ruta correspondiente. Para este lunes fueron citados los acudientes del menor, mientras avanzan las actuaciones administrativas y pedagógicas.

Saúl Rodríguez, rector encargado del plantel, explicó que la situación fue controlada de manera oportuna por el personal directivo.

“Inmediatamente que sucedió el caso, el señor coordinador actuó con la docente orientadora. Sacaron al docente y al muchacho del aula de clases, se organizó el salón para mantener la calma. El estudiante fue llevado a la coordinación, donde logró tranquilizarse”, señaló.

Rodríguez también destacó que al momento de los hechos se encontraban en la institución dos funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito, quienes apoyaron la activación de la ruta y el debido proceso.

“Nos ayudaron a activar el procedimiento para tratar el caso conforme a lo establecido”, agregó.

En los próximos días se convocará al Comité de Convivencia Escolar, una vez se recopile toda la información, con el fin de determinar las medidas correspondientes.

Por su parte, la Secretaría de Educación rechazó lo ocurrido y reiteró su llamado a fortalecer los entornos escolares como espacios seguros y de respeto.