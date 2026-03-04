Más de 100 puestos de votación en Santander aún no tienen testigos electorales: reporta el CNE

Bucaramanga

A cuatro días de ir a las urnas, por elecciones al Congreso programada para el próximo 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reporta que 112 puestos de votación en Santander no cuentan todavía con testigos electorales inscritos por parte de partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos.

Según los datos oficiales, estos vacíos se registran en 31 municipios de la región, donde se espera que el proceso democrático avance con normalidad para elegir representantes al Congreso de la República y definir las consultas interpartidistas. En total, Santander tiene habilitados 825 puestos de votación con 5 954 mesas, para un potencial de más de 1,8 millones de votantes.

Ante esta situación, el CNE decidió extender el plazo para la inscripción de testigos electorales hasta la medianoche del 5 de marzo, mediante la Resolución 1202 de 2026, con el objetivo de que las organizaciones políticas completen los cupos pendientes. Esta figura es fundamental para supervisar el desarrollo de la elección y garantizar transparencia.

Sergio Hernández Moreno, apoyo territorial del CNE en Santander, explicó que la ampliación del plazo busca que cada agrupación tenga la oportunidad de presentar sus veedores, quienes tienen la labor de verificar la instalación de mesas, presenciar la apertura de urnas, acompañar el escrutinio y revisar la documentación oficial durante el día de la votación.

Entre los municipios donde aún no se han inscrito testigos figuran del área metropolitana Bucaramanga y Girón. Otros como Lebrija, Rionegro, Albania, Betulia, Bolívar, California, Cepitá, Cerrito, Charta, Cimitarra, Curití, El Carmen de Chucurí, El Playón, Enciso, Florián, Gámbita, Guaca, Jesús María, Jordán, Molagavita, Puente Nacional, San Andrés, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Socorro, Sucre, Suratá y Santa Helena del Opón.

La autoridad electoral ha hecho un llamado final a los partidos y movimientos con candidatos inscritos para que utilicen la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales y así evitar que mesas de votación queden sin representación el día de las elecciones.