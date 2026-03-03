Refuerzo de seguridad con 120 policías para las elecciones de este domingo 8 de marzo en Bucaramanga

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga anunció un refuerzo de un número aproximado de 120 uniformados de la Policía Nacional que llegarán desde la Escuela de Formación de Vélez para garantizar la seguridad durante las elecciones al Congreso, de este domingo 8 de marzo.

Así lo confirmó el secretario del interior, Alfonso Pinto, en entrevista con Caracol Radio, donde explicó que el objetivo es asegurar una jornada “libre, transparente y tranquila”. El dispositivo contará además con acompañamiento del Ejército Nacional en los puestos de votación ubicados en las zonas rurales de la ciudad.

Lea también: “Esto es un sabotaje”: Gerente de Metrolínea por afectaciones al SITM

El Puesto de Mando Unificado estará activo desde las primeras horas del día, con articulación entre las diferentes autoridades. El Centro de Convenciones Neomundo será nuevamente el lugar dispuesto para el escrutinio, con custodia de la Fuerza Pública desde cada punto de votación. También habrá gestores de convivencia en los puestos con mayor afluencia de votantes.

Hechos violentos de las últimas horas en Bucaramanga

Alfonso Pinto, se refirió a dos hechos registrados recientemente. En el Parque Corona, sujetos en motocicleta dispararon con arma traumática contra cuatro personas, entre ellas una menor de edad que se encuentra fuera de peligro. Las autoridades recuperaron las motocicletas involucradas y tienen identificados a los presuntos responsables.

En el barrio Estoraques, al occidente de la ciudad, fue asesinada una mujer en lo que, según Pinto, sería una retaliación entre estructuras criminales. De acuerdo con el funcionario, el caso estaría relacionado con enfrentamientos previos entre bandas.

Podría interesarle: Designan gobernador ad hoc en Santander para las elecciones legislativas

El secretario del interior reconoció que, aunque delitos como el hurto y el fleteo presentan reducción, el homicidio ha tenido un ligero aumento debido al reacomodamiento de grupos delincuenciales. Señaló que cerca del 45% de los asesinatos obedecen a hechos de intolerancia.

Ante este panorama, la secretaría del interior ha priorizado “focos de calor” en barrios con mayor número de riñas y lesiones personales, reforzando programas de prevención, atención en Casas de Justicia y estrategias contra la violencia intrafamiliar y de género.

Más de 100 motos inmovilizadas en operativos

En materia de control, el funcionario informó que en las últimas tres semanas se han intensificado operativos contra caravanas de motos modificadas y piques ilegales.

En un operativo realizado en el barrio Girardot, fueron registradas cerca de 300 motocicletas, se recuperó una moto robada, se capturaron dos personas con orden judicial y se inmovilizaron alrededor de 100 vehículos.

Según el secretario, estos controles buscan frenar las perturbaciones al orden público y reducir factores asociados a hechos de violencia en sectores con mayores indicadores de inseguridad.