Más de 1.800 adultos mayores están sin servicios de salud por crisis en la Uniatlantico

“La Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico atraviesa hoy la crisis más profunda de su historia”. Así lo aseguró Fernando Cabarcas, representante de los profesores ante la Junta Administradora de la entidad.

El académico señaló que no solo se ha suspendido la entrega de medicamentos y la prestación de servicios para los 1.830 usuarios, sino que también se ha generado un ambiente de profunda incertidumbre laboral entre trabajadores, profesores y pensionados.

“Existe una preocupación por la presunta intención de reemplazar personal con amplia experiencia por personas que no cumplirían con los perfiles técnicos requeridos, lo que podría afectar la calidad e idoneidad científica de la atención médica”, señalaron.

Cabarcas expuso el caso de una profesional que no está recibiendo su salario desde hace dos meses.

“Hay una compañera que tiene más de nueve años de estar vinculado a la Unidad de Salud por orden prestación de servicio. Y resulta que nosotros como miembros de la Junta, en una reunión quedó aprobado el cargo de una persona para que se incluyera como de planta a la Unidad. Pero ahora mismo, ni es OPS ni está en la planta”, indicó.

Agregó que “la compañera tiene dos meses que no le pagan y ella todos los días está asistiendo a trabajar y el señor rector, yo no sé qué es lo que pretende, no ha hecho el acto administrativo”.

A la fecha no existe contratación formal ni del personal médico ni de los proveedores que abastecen la farmacia.

“No hay contratación de los médicos que nos atienden. No hay contrato para los proveedores que surten a la farmacia de la unidad con medicamento. Es decir, no hay contrato actualmente que garantice legalmente la ejecución de la Unidad.”, señaló Cabarcas.

Añadió que “simplemente dicen que está en proceso jurídico o está en proceso de no sé qué. y en ese son ya vamos para marzo y primera vez que se ve esta situación en la Unidad de Salud vamos para el mes de marzo con este problema y parece que estuvieran esperando que haya un muerto”.

El 75 % de los usuarios de la Unidad de Salud pertenece a la tercera edad y padece enfermedades crónicas de alto riesgo como diabetes, hipertensión, cáncer y patologías renales que requieren diálisis. Muchos de ellos, según el representante profesoral, son pensionados que además realizan los mayores aportes económicos al sistema interno de salud.

La Junta Administradora anunció que solicitará formalmente la convocatoria urgente de ese órgano directivo para adoptar decisiones inmediatas que permitan restablecer la legalidad contractual, garantizar el suministro de medicamentos y brindar estabilidad al personal.