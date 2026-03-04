Harry Styles habla por primera vez sobre la muerte de su excompañero de One Direction Liam Payne

Este miércoles, el cantautor y actor inglés Harry Styles habló por primera vez sobre la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne.

En una entrevista sobre su nuevo álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, la estrella del pop se sinceró sobre la pérdida de su amigo.

“Creo que hubo un período tras su fallecimiento en el que me costó mucho reconocer lo extraño que es que la gente, de alguna manera, se apropie de tu dolor. Sentí una profunda tristeza por la muerte de mi amigo. Y de repente, me di cuenta de que quizás otras personas desean que lo transmitas de alguna manera, o que significa que no estás sintiendo lo que sientes o algo así, ¿sabes?”, comentó.

“Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en tantos aspectos”, agregó.

“Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y preguntarme: ‘Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo. Era una persona súper especial y muy triste", finalizó.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024, a sus 31 años, tras caer del tercer piso de una habitación de hotel en Buenos Aires, Argentina.