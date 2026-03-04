Hable con elPrograma

El productor de cine Harvey Weinstein se enfrenta a su tercer juicio por violación en Nueva York

Weinstein regresará a juicio el próximo martes 14 de abril.

NEW YORK, NY - MAY 04: Founder of the Weinstein Company Harvey Weinstein speaks during the International Centre For Missing & Exploited Children's 2017 Gala for Child Protection at Gotham Hall on May 4, 2017 in New York City. (Photo by J. Countess/Getty Images) / J. Countess

Matheo

El nuevo y tercer juicio por violación del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein está programado para el próximo martes 14 de abril.

En junio de 2025, un jurado de 12 personas en Manhattan declaró a Weinstein culpable de un cargo de acto sexual delictivo en primer grado contra Miriam Haley y lo absolvió de otro cargo contra la exmodelo Kaja Sokola.

El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre el tercer cargo de violación, relacionado con la aspirante a actriz Jessica Mann.

Este cargo llevó a la anulación del juicio, ya que el presidente del jurado se negó a volver a deliberar, alegando que enfrentaba amenazas de otros jurados.

La fiscalía prometió volver a este cargo y la actriz también expresó su apoyo a un nuevo juicio.

La selección del jurado para el nuevo juicio está programada para el 14 de abril, con el nuevo equipo legal de Weinstein.

Weinstein cambió de abogado la semana pasada, incorporando a Jacob Kaplan, quien representa a Luigi Mangione en su caso de asesinato, así como a Marc Agnifilo y Teny Geragos, quienes recientemente defendieron a Sean “Diddy” Combs en su juicio por tráfico sexual y crimen organizado.

