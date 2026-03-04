Exlíder de Skid Row, Sebastian Bach, será el vocalista de Twisted Sister tras salida de Dee Snider

La agrupación de heavy metal estadounidense Twisted Sister anunció que Sebastian Bach, exlíder de la banda de hard rock Skid Row, será su vocalista durante algunos shows de su gira de 50 aniversario.

“Los miembros de Twisted Sister, Jay Jay French y Eddie Ojeda, se complacen en anunciar que el icónico vocalista y líder, Sebastian Bach, liderará la banda en algunas fechas seleccionadas este otoño. Estas apariciones no afectan ni interfieren con la agenda de giras en solitario actual o futura de Sebastian, que se mantiene intacta”, dice el comunicado publicado en las redes sociales oficiales de Twisted Sister.

La noticia se publica un mes después de que Dee Snider se retirara debido a problemas de salud por artritis degenerativa.

Esto provocó la cancelación de los conciertos de la agrupación programados en São Paulo, Brasil, para abril.

Curiosamente, Skid Row anunció hace un mes que se encuentra en la búsqueda mundial de su próximo vocalista.