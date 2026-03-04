Hallan cuerpo desmembrado en Hayuelos, occidente de Bogotá: esto se sabe

Bogotá D.C

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo desmembrado dentro de una maleta en el barrio Santander, en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital.

Las autoridades en medio de labores de patrullaje detectaron esta maleta sospechosa en medio bolsas de residuos en esta zona de la ciudad.

“Al adelantar las verificaciones se logra establecer que al interior de la maleta se encuentran partes de un cuerpo”, señaló el teniente coronel Julio Botero.

Tras confirmar que se trataría de un cuerpo humano, al parecer de un hombre, la investigación la asumió el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Se determinará la identidad del cuerpo, las posibles causas de este asesinato y se revisarán las cámaras de seguridad del sector para detectar quienes dejaron la maleta.

Sin embargo, estos hallazgos prenden las alarmas en la ciudad porque es la segunda vez en la semana que se presenta un caso igual.

El pasado viernes 27 de febrero, la Policía también encontró el cuerpo de un hombre al parecer de 50 años en la localidad de Kennedy.

Según videos de cámaras de seguridad, se evidencia cuando cuatro personas bajan de un vehículo lo que sería el cuerpo envuelto y lo dejan en plena vía pública.

Las personas utilizaron una colchoneta para ocultar este hecho.