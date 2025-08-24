Encuentran cuerpo desmembrado en Cajicá: autoridades confirman que sería de un hombre

Cundinamarca

En medio de las tareas de búsqueda de la menor Valeria Afanador en el municipio de Cajicá, que ya cumple 12 días de desaparecida desde la última vez que la vieron en el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, autoridades encontraron los restos de un cuerpo.

Exactamente en el sector de Molino, en zona rural de Cajicá, las autoridades hallaron en una bolsa plástica el cuerpo de una persona desmembrada.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó las respectivas pruebas y determinó que estos restos serían de un hombre adulto, por lo que se descarta que correspondan a la menor desaparecida.

Las autoridades, de acuerdo con El Tiempo,abrieron una nueva línea de investigación para determinar qué ocurrió con la víctima hallada en el sector del Molino.

¿Cómo avanzan las investigaciones de la desaparición de Valeria Afanador?

La familia Afanador contrató a un abogado par avanzar más rápido en las investigaciones que den con el paradero de su hija. En diálogo con Caracol Radio, Julián Quintana, aseguró que se alteró la zona donde fue vista por última vez a Valeria.

Como representante de la familia indicó que le preocupa "la manipulación y alteración de la escena del delito”. Explicó que “los huecos que tenían las rejas y por donde se supone que la niña fue sacada o salió, encontramos que el colegio los tapó totalmente, puso rejas nuevas e hizo rellenos de tierra y de escombro. Todo eso es muy negativo para la investigación”.

Para el abogado, todavía no hay nada claro de lo que pudo pasar, pero la hipótesis que más le suena es la de un presunto secuestro.

Las autoridades y los familiares de Valeria no paran de buscarla e intensifican la búsqueda hasta encontrarla.







