Personas abandonan cuerpo sin vida en plena vía en Bogotá: esto se sabe

Bogotá D.C

Autoridades confirmaron que en la noche del domingo 22 de febrero fue abandonado un cuerpo humano sin vida en plena calle de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Videos de cámaras de seguridad de la zona grabaron el momento en el que cuatro personas se bajan de un carro, toman una especie de colchón para impedir que se vean sus acciones, y abandonan un cuerpo sin vida en la vía.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima que fue abandonada y de las personas que dejaron el cuerpo.

El caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación que se encargarán de la investigación de este caso para dar con los responsables del crimen.

Asimismo, la entidad judicial está a la espera de que Medicina Legal entregue detalles claves para identificar el cuerpo de la persona abandonada.

Esta no es la primera vez que las autoridades encuentran un cuerpo sin vida abandonado en las calles de Bogotá.

Antes de este caso, el pasado 26 de enero las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de un cuerpo desmembrado flotando en un canal de agua en la localidad de Barrios Unidos.