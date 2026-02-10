MinTIC abrió inscripciones para cursos gratuitos de marketing y redes sociales: cómo inscribirse

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, puso en marcha Social Tech, un programa de formación gratuito que busca fortalecer las habilidades digitales de miles de ciudadanos colombianos interesados en la creación de contenido, el marketing digital y la monetización en redes sociales.

La iniciativa hace parte de la estrategia nacional para impulsar la economía digital, promover el emprendimiento creativo y fomentar una ciudadanía digital responsable en todas las regiones del país.

¿Qué es el programa Social Tech?

Social Tech es un programa de formación que ofrece herramientas prácticas para crear, visibilizar y monetizar contenido digital en las principales plataformas sociales. A través de rutas formativas, encuentros con expertos y una metodología flexible, el programa busca empoderar a ciudadanos de distintos territorios y contextos.

La estrategia también incorpora un enfoque de inclusión territorial, con presencia en las regiones Andina, Amazonía, Bogotá, Caribe e Insular, Orinoquía y Pacífico.

¿Quiénes pueden participar en la oferta de formación de MinTIC y Social Tech?

El programa está dirigido a cualquier ciudadano colombiano mayor de 18 años que tenga interés en la creación de contenido, el marketing digital o el desarrollo de proyectos en entornos digitales.

No se requieren conocimientos previos ni experiencia técnica especializada.

¿Los cursos de formación de MinTIC y Social Tech tienen algún costo?

No. Toda la formación es completamente gratuita para las personas seleccionadas y no requiere intermediarios ni pagos de ningún tipo.

¿Cuál es la oferta académica de formación de MinTIC y Social Tech?

Cada participante podrá inscribirse en uno de los cinco cursos virtuales disponibles, con una duración total de 48 horas por curso. La formación combina:

Actividades asincrónicas en plataforma virtual, que permiten estudiar a ritmo propio

Encuentros sincrónicos en vivo con formadores

Charlas TECH con creadores y expertos del sector digital

Los cursos disponibles son:

Monetización de redes sociales

Marketing digital a través de redes sociales

Psicología del consumidor para redes sociales

Análisis y optimización de contenido digital

Monetización avanzada multiplataforma

¿Cómo inscribirse a los cursos de formación de MinTIC y Social Tech?

Para participar, las personas interesadas deben ingresar a la página oficial del programa y hacer clic en el botón “¡Inscríbete aquí!”, ubicado en la parte superior del sitio web. El proceso es sencillo y no tiene ningún costo.

¿Cuánto dura cada curso de formación de Min TIC y Social Tech?

Cada curso tiene una duración total de 48 horas, distribuidas entre actividades virtuales autogestionables y sesiones en vivo.

¿Qué aprenderán los participantes?

Los contenidos están diseñados para desarrollar competencias prácticas como:

Creación de propuestas de valor digital

Análisis y gestión de audiencias

Diseño de estrategias de monetización

Construcción de marca personal

Uso estratégico de métricas y analítica digital

Comprensión del comportamiento del consumidor en entornos digitales

Las personas que finalicen el curso y cumplan con los requisitos de asistencia y actividades recibirán un certificado digital avalado por el Ministerio TIC.

¿En qué plataformas se enfocan los cursos de formación de MinTIC y Social Tech?

Los contenidos y ejercicios prácticos se aplican a plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, entre otras, así como a herramientas de monetización y análisis digital.

