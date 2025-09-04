Un ganador de Premio Óscar confirmó asistencia al SMARTFILMS Colombia 2025

Cine

De nuevo, el festival de cine SMARTFILMS sorprende y se sigue consolidando entre los de mayor injerencia cinematográfica en Colombia. El ganador del Premio Óscar como mejor actor de reparto en 1997, por su interpretación de Rod Tidwell en Jerry Maguire, el neoyorquino Cuba Gooding Jr., asistirá a la edición de 2025.

El festival de cine con celulares, en su undécima edición, se realizará este año del 25 al 27 de septiembre en el Centro Comercial BIMA y en por lo menos 10 salas de los cines de Procinal.

Este año, el festival propone una experiencia 360, con escenarios para disfrutar de la convergencia del cine, la creatividad, la tecnología y la innovación en un mismo espacio.

El SUMMIT ACADEMY contará con una agenda robusta, llena de conversaciones y grandes personajes de la industria audiovisual que analizarán los retos que implican las nuevas tendencias, bajo el lema “Que lo artificial no te quite lo inteligente”. Aquí estará Cuba Gooding Jr. con una charla magistral y hará parte del jurado del Gran SMARTFILMS®, escenario que convoca a los mejores cortos del festival.

Este año, en las salas de Cinemas Procinal, se estrenarán de manera simultánea los cortometrajes de la selección oficial de la convocatoria nacional, en cada una de sus diez categorías: Profesional DITU, Aficionado Proquident, Musical Frisby, REDvolucionarias TIC, SmarTIC Incluyente, Etnias y Lenguas Vivas, Juvenil Amigos del Turismo MINCI, Transversa TransMilenio, Filminuto Vertical Metro Línea 1 - Metro de Bogotá y la categoría Spot Mascotas NutreCAN, que le abrió las puertas a los seres de cuatro patas más fieles de nuestras familias al festival.

Por otro lado, el SUMMIT MUSIC es un escenario diseñado para que la música y el cine sigan siendo hermanos. Una serie de conciertos, DJs, bandas y solistas se presentarán durante el fin de semana, junto con la tradicional Fiesta Magenta, una fiesta silenciosa al mejor estilo cinematográfico, que se espera en este lugar.

Y finalmente, el SUMMIT MARKET, un espacio para que quienes hacen posible este encuentro único —nuestras marcas aliadas— interactúen con los asistentes a través de experiencias en donde la tecnología es la protagonista.

Nuestro festival tendrá el honor de contar con la presencia de Cuba Gooding Jr., nuestro invitado de honor en la noche más esperada por toda la comunidad SMARTFILMS®: nuestra alfombra roja en la Gran Gala de Premiación, que tendrá lugar el 30 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde el talento y la creatividad de los realizadores audiovisuales que se atreven a hacer cine con celular serán reconocidos con más de 220 millones de pesos en premios.

El evento, además, será transmitido por nuestro aliado oficial desde hace varios años, Canal Capital. “Móntate en la peli y no te quedes por fuera del movimiento de cine móvil más grande del mundo.”