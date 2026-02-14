Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 20:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Demandan resolución que ordena vincular a 4.200 exFarc como escoltas de la UNP

Con la demanda buscan tumbar la contratación de los exguerrilleros.

Documento y logo de UNP. Foto: Getty Images / X @UNPColombia

Documento y logo de UNP. Foto: Getty Images / X @UNPColombia

En jaque buscan poner la vinculación de alrededor de 4.200 excombatientes de las Farc en la Unidad Nacional de Protección, a través de una demanda que fue presentada por el activista del Centro Democrático Josias Fiesco.

El activista considera que hay un interés político detrás de esta contratación, y señala que terminará afectando a quienes llevan años trabajando en dicha entidad.

Además, anunció que solicitó medidas cautelares para suspender los efectos de esta resolución, al considerar que contratar reemplazar 4.200 escoltas de la UNP con exguerrilleros de las FARC., hace parte de una fórmula que: "ha utilizado la izquierda donde llega para eliminar a la oposición política.La gran diferencia, quienes sí tienen la formación militar para defender el país y quienes han tenido una carrera delictiva acabando con la vida de muchos colombianos”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir