Demandan resolución que ordena vincular a 4.200 exFarc como escoltas de la UNP

En jaque buscan poner la vinculación de alrededor de 4.200 excombatientes de las Farc en la Unidad Nacional de Protección, a través de una demanda que fue presentada por el activista del Centro Democrático Josias Fiesco.

El activista considera que hay un interés político detrás de esta contratación, y señala que terminará afectando a quienes llevan años trabajando en dicha entidad.

Además, anunció que solicitó medidas cautelares para suspender los efectos de esta resolución, al considerar que contratar reemplazar 4.200 escoltas de la UNP con exguerrilleros de las FARC., hace parte de una fórmula que: "ha utilizado la izquierda donde llega para eliminar a la oposición política.La gran diferencia, quienes sí tienen la formación militar para defender el país y quienes han tenido una carrera delictiva acabando con la vida de muchos colombianos”.