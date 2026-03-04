Fiscalía acusó a Julio Gerlein y a dos abogados más por la fuga de Aida Merlano

Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al empresario Julio Gerlein Echevarría y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la fuga de la excongresista Aida Merlano, ocurrida el primero de octubre de 2019.

El fiscal 104 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Hernández, formalizó el llamado a juicio contra Gerlein Echevarría por el delito de soborno en actuación penal.

“Julio Eduardo Gerlein, identificado ya, su señoría, como presunto determinador del delito de soborno en la actuación penal; al doctor Teodoro Antonio Deyongh, identificado ya con la cédula antes referida, como presunto autor del delito de soborno en la actuación penal; al Dr. Diego Luis Muñetón como presunto determinador del delito de falso testimonio y coautor del delito de soborno en la actuación penal”, aseguró el fiscal Daniel Hernández.

El documento de 17 páginas acusa al empresarioJulio Gerleinde, presuntamente, haber realizado una llamada telefónica a la cárcel El Buen Pastor, el 29 de septiembre de 2019, llamada que fue atendida por la reclusa y exfiscal Tatiana Oliveros, supuestamente para advertir que al día siguiente iría a esa cárcel el abogado Teodoro Antonio Deyong para visitar a Aida Merlano.

Indica el escrito de acusación que, el abogado Teodoro Antonio Deyong, en esa visita, presuntamente, le ofreció de $3000 a $3.500 millones de pesos a Aida Merlano para que se abstuviera de rendir declaración ante la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el abogado Diego Luis Muñeton Restrepo, la Fiscalía lo acusa de, presuntamente, de haber visitado a Aida Merlano dos (02) días antes de que ella tuviera diligencia de declaración ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que no se refiriera ni mencionara absolutamente nada relacionado con la familia Char, específicamente de Alejandro y Arturo Char.

Señala el documento que, en esta ocasión, el abogado Diego Luis Muñeton, le refirió (a Aida) sobre los $500 millones de pesos que le habían sido entregados para ayudarle en los procesos y el tratamiento médico de su hijo menor de edad.

Fuga de Aida Merlano

Cabe recordar que Merlano le entregó a la Fiscalía General de la Nación varias pruebas sobre lo que aparentemente habría ocurrido con Arturo Char y Julio Gerlein, quienes, según ella, la ayudaron a fugarse en octubre de 2019.

Según le dijo a la Fiscalía, supuestamente los políticos también la habrían amenazado y, al parecer, le dijeron que sabían acerca de los movimientos de su hija Aida Victoria Merlano Manzaneda.

Ante dos fiscales y en compañía de su abogado Miguel Ángel del Río, la excongresista relató durante 10 horas los hechos que, según ella, ocurrieron y, además, entregó información clave, como documentos, además de su testimonio.