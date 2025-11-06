“No me señalen, solo yo sé las razones que me llevaron a fugarme”: reaparece Aida Merlano Rebolledo

Desde la guarnición militar donde se encuentra recluida tras fugarse de un consultorio odontológico en 2019 Bogotá, reapareció en audiencia ante un juez, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, la tarde de este jueves 6 de noviembre.

“Tengo aproximadamente tres años de estar en este lugar, siete años de estar privada de la libertad y tres años que pasé en Venezuela bajo unas condiciones deplorables de privación de la libertad, donde estuve sometida a cosas terribles (...) quizás ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, he podido darme cuenta de los errores que tenía, no como política, sino como ser humano, como madre, como familia y creo que he ganado mucho, pero si quisiera que pararan esas sevicias que han tenido en mi caso, que pararan por lo menos, aunque se opongan, no me señalen, ni me califiquen, porque solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme. Yo estoy muy arrepentida, no haberme fugado, me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”, dijo Merlano desde su lugar de reclusión.

En septiembre del 2024, la exparlamentaria aceptó haber cometido el delito de fuga de presos a través de una negociación con la Fiscalía.

Precisamente, el 5 de diciembre, un juez decidirá si aprueba o no el preacuerdo que suscribió con el ente acusador.

Cabe recordar que, además del proceso judicial por su fuga, Aida Merlano Rebolledo paga dos condenas que le impuso la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre de 2019 fue condenada a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes de gastos y, a 11 años y cuatro meses por el delito de compra de votos.

