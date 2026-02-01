A juicio Julio Gerlein y dos abogados por presuntamente intentar comprar el silencio de Aida Merlano

JUDICIAL

Caracol Radio conoció el escrito de acusación en contra del empresario Julio Gerlein Echavarria, y los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón, quienes van a juicio por el delito de soborno en la actuación penal, es decir, compra de testigos.

El documento de 17 páginas acusa al empresario Julio Gerlein de, presuntamente, haber realizado una llamada telefónica a la cárcel El Buen Pastor, el 29 de septiembre de 2019, llamada que fue atendida por la reclusa y exfiscal Tatiana Oliveros, supuestamente para advertir que al día siguiente iría a esa cárcel el abogado Teodoro Antonio Deyong para visitar a Aida Merlano.

Indica el escrito de acusación que, el abogado Teodoro Antonio Deyong, en esa visita, presuntamente, le ofreció de $3000 a $3.500 millones de pesos a Aida Merlano para que se abstuviera de rendir declaración ante la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el abogado Diego Luis Muñeton Restrepo, la Fiscalía lo acusa de, presuntamente, de haber visitado a Aida Merlano dos (02) días antes de que ella tuviera diligencia de declaración ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que no se refiriera ni mencionara absolutamente nada relacionado con la familia Char, específicamente de Alejandro y Arturo Char.

Señala el documento que, en esta ocasión, el abogado Diego Luis Muñeton, le refirió (a Aida) sobre los $500 millones de pesos que le habían sido entregados para ayudarle en los procesos y el tratamiento médico de su hijo menor de edad.

La juez 25 Penal de conocimiento de Bogotá, negó a la excongresista Aida Merlano el reconocimiento de víctima porque no hay pruebas que indiquen que ella haya sufrido algún daño o que pueda ostentar esa condición.

El abogado Jaime Lombana, quien representa los intereses del empresario Julio Gerlein, denunció en plena audiencia que, presuntamente, su cliente ha sido objeto de una extorsión por este caso.