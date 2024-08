Absuelven al abogado Diego Muñetón: “no trató de callar a Aida Merlano”

JUSTICIA

Caracol Radio conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tumbó la sanción de dos años al abogado Diego Muñetón, al concluir que no hay pruebas de que haya presionado y ofrecido dinero a la excongresista Aida Merlano, para que no declarara en contra de la familia Char, previo a su fuga en 2019.

En el fallo de segunda instancia, los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, absolvieron al abogado Diego Muñetón al determinar que, la sanción que se impuso en enero de este año fue sesgada, sin rigor y sin sustento probatorio.

La decisión inicial, afirmaba que, supuestamente, el abogado Muñetón acudió a visitarla entre septiembre de 2018 y agosto de 2019, con el fin de ofrecerle dinero y beneficios para que no declarara contra integrantes de la familia Char. Pero al ser revisado por la alta Corte, se concluyó que ello no es verdad.

En el fallo de segunda instancia, los magistrados de la Comisión de Disciplina, por unanimidad, aseguran que no entienden cómo la decisión de primera instancia se sustentó solamente en la declaración de la excongresista Aida Merlano, sin siquiera escuchar en declaración a Alejandro, Arturo, o Fuad Char, quienes eran los directamente relacionados con los supuestos ofrecimientos.

Hablamos con el abogado Diego Muñetón, y esto le dijo a Caracol Radio.

“Llama la atención también, la Comisión de Disciplina Judicial en cuanto a la falta de rigor en el análisis de esta prueba única de Aida Merlano y que se echó de menos los dichos de los abogados que me acompañaron en las cuatro oportunidades que asistí a El Buen Pastor. Cuatro oportunidades en la que dicen los abogados que me acompañaron, nunca se apartaron de nosotros dos, es decir, de Aida Merlano y mi persona y que la conversación giró siempre en torno a los procesos, esa historia de una carta de Alex Char que ella misma manifestó que fue una carta ante la Corte, no existió”.

Incluso, los magistrados de la alta Corte llamaron la atención al juez de primera instancia, porque no hizo un trabajo de análisis juicioso y, por el contrario tergiversó las declaraciones de otros testigos.

“Con relación a las declaraciones de Franklin Bedoya y de Bladimir Cuadro Crespo, se materializó un error de hecho por falso juicio de identidad por tergiversación, pues el a quo modificó el sentido mismo de dichos testimonios al hacerles decir algo que no indicaron, pues señaló la primera instancia que si bien estaba demostrado que ingresaron a la cárcel, no estaba acreditado que estos se involucraran en las conversaciones del abogado Muñetón Restrepo con la señora Merlano Rebolledo, cuando los mismos declarantes Franklin Bedoya y Bladimir Cuadro Crespo fueron enfáticos en indicar que estuvieron presentes en dichas reuniones, que nadie más estuvo reunido con ellos, y que en dichas visitas nunca se habló de ofrecimientos de dinero a la señora Merlano Rebolledo para favorecer a la familia Char”.

De acuerdo con el fallo, se anuló la sanción al abogado Muñetón, por falta de pruebas y no existió responsabilidad disciplinaria por parte del disciplinado.