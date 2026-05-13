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14 may 2026 Actualizado 05:35

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Bogotá

Capturado en San Victorino hombre con orden judicial: robaba celulares en TransMilenio

El hombre, capturado en la localidad de Santa Fe, era requerido por la justicia por el delito de hurto agravado.

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En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre en el sector de San Victorino, localidad de Santa Fe, que requerido por la justicia por el delito de hurto agravado. Según el reporte, este sujeto se dedicaba a hurtar celulares en el sistema de transporte público.

El procedimiento se realizó mientras los policías adelantaban labores de patrullaje y observaron a un ciudadano descendiendo de manera irregular de un articulado. Al verificar su identidad y antecedentes, evidenciaron que presentaba una orden de captura vigente emitida por un juzgado de ejecución de penas de Bogotá.

De acuerdo con las investigaciones, esta persona habría participado en el hurto violento de un celular al interior de un vehículo en hechos ocurridos en mayo de 2025 en la localidad de Usaquén. Debido a este antecedente, el hombre trataba de evadir a la Policía.

“La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones de prevención, control y captura de personas requeridas por la justicia en Bogotá”, dice la institución, y también hace un llamado para que la ciudadanía reporte cualquier comportamiento contrario a la ley.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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