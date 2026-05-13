Plantón en la carrera 7 frente a la Distrital: estudiantes alegan irregularidades en la universidad

Este miércoles, 13 de mayo, varios estudiantes de la Universidad Distrital han realizado un plantón en la carrera 7 con calle 40, para protestar en contra de “irregularidades” al interior de la institución.

El principal motivo para realizar esta manifestación tiene que ver con el proceso de elección en el que José Andelfo Lizcano fue elegido como rector de la Universidad Distrital. De acuerdo con los estudiantes, este proceso fue “ilegítimo”.

“Nos encontramos en movilización debido a los diversos casos de corrupción, de ilegitimidad democrática que trae esta administración. El año pasado se surtieron los escenarios de elecciones, la rectoría pierde la consulta en el estamento estudiantil por el voto en blanco, aún así queda nombrado como rector”, aseguró Daniel, un estudiante de la Distrital.

Asimismo, el joven aseguró que las elecciones para las decanaturas también fueron irregulares. “Se realizaron las elecciones a decanatura en las cuales en cuatro facultades gana el voto en blanco, sin embargo, el rector decide nombrar de forma temporal a decanos que perdieron contra el voto en blanco pasando por encima de la voluntad del grueso de la comunidad”, agregó.

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