EN VIVO | Argentina vs. Colombia: Siga el minuto a minuto del partido en la She Believes Cup

La Selección Colombia femenina tendrá su segundo encuentro en el torneo amistoso de la SheBelieves Cup. En su debut, la Tricolor cayó 4-1 ante Canadá y quedó en la última posición del cuadrangular, que completan el anfitrión (Estdos Unidos) y la Albiceleste.

En este segundo compromiso, Colombia buscará sacudirse de ese mal arranque y mostrar una versión más sólida en todas sus líneas. Más allá del resultado adverso en el estreno, el cuerpo técnico confía en ajustar detalles defensivos y mejorar la efectividad en ataque, aspectos que marcaron diferencia en el primer partido.

Le puede interesar: Santiago Buitrago gana el Trofeo Laigueglia en Italia

El combinado nacional necesita mayor equilibrio en el mediocampo y una mejor transición tras pérdida, puntos que fueron aprovechados por Canadá. Además, será clave la concentración en los primeros minutos y la contundencia en las áreas, factores determinantes en torneos cortos como este.

Este nuevo reto representa una oportunidad para corregir errores, fortalecer la idea de juego y ganar confianza de cara a los próximos desafíos internacionales. La Tricolor sabe que, más allá del marcador, este tipo de competencias sirven para medir el nivel ante potencias mundiales y consolidar el proceso del equipo.

Siga acá el minuto a minuto del partido