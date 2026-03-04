Hable con elPrograma

Selección Colombia

EN VIVO | Argentina vs. Colombia: Siga el minuto a minuto del partido en la She Believes Cup

Colombia tendrá su segundo en la She Believes Cup, torneo amistoso disputado en Estados Unidos.

La Selección Colombia femenina tendrá su segundo encuentro en el torneo amistoso de la SheBelieves Cup. En su debut, la Tricolor cayó 4-1 ante Canadá y quedó en la última posición del cuadrangular, que completan el anfitrión (Estdos Unidos) y la Albiceleste.

En este segundo compromiso, Colombia buscará sacudirse de ese mal arranque y mostrar una versión más sólida en todas sus líneas. Más allá del resultado adverso en el estreno, el cuerpo técnico confía en ajustar detalles defensivos y mejorar la efectividad en ataque, aspectos que marcaron diferencia en el primer partido.

El combinado nacional necesita mayor equilibrio en el mediocampo y una mejor transición tras pérdida, puntos que fueron aprovechados por Canadá. Además, será clave la concentración en los primeros minutos y la contundencia en las áreas, factores determinantes en torneos cortos como este.

Este nuevo reto representa una oportunidad para corregir errores, fortalecer la idea de juego y ganar confianza de cara a los próximos desafíos internacionales. La Tricolor sabe que, más allá del marcador, este tipo de competencias sirven para medir el nivel ante potencias mundiales y consolidar el proceso del equipo.

Siga acá el minuto a minuto del partido

Hay nuevos mensajes
10'

Partido en Tramite

Colombia maneja el tiempo del partido

5'

Partido en tramite

Posesión del balón dividida

0'

Inicia el partido

Rueda el balon en el GEODIS Park, Nashville

 

Titular de Colombia

Titular de Argentina

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido!

Colombia vs Argentina

