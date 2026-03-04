Empleados que recibirán aumento de salario en marzo 2026: ¿Cuánto es el incremento? Requisitos

El salario de miles de trabajadores públicos tendrá un aumento, luego de que el pasado 3 de marzo se emitiera una orden que se venía revisando desde febrero para realizar dicho ajuste.

La medida impactará a miles de funcionarios y comenzará a verse reflejada en la primera quincena de marzo, incluyendo el pago retroactivo correspondiente a los meses ya transcurridos de 2026.

La administración señaló que el acuerdo alcanzado permite mantener el equilibrio financiero, al tiempo que mejora las condiciones salariales del personal administrativo y operativo que presta sus servicios en distintas dependencias.

¿De cuánto es el incremento del salario?

Este ajuste supera la inflación proyectada, lo que implicaría un aumento significativo en el poder adquisitivo de los servidores públicos.

En este orden de ideas, la Alcaldía de Cali confirmó que el incremento será del 8,6 % en el salario de los empleados públicos y trabajadores oficiales del Distrito.

El ajuste supera la inflación proyectada, lo que implica un aumento real en el poder adquisitivo de los servidores públicos. Según lo informado por la administración distrital, la decisión busca reconocer el trabajo de quienes garantizan el funcionamiento institucional y los servicios a la ciudadanía.

Pago retroactivo desde enero de 2026

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es que el incremento tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Esto significa que los trabajadores recibirán no solo el nuevo valor mensual actualizado, sino también la diferencia acumulada de los salarios correspondientes a enero y febrero.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto No. 4112.010.20.0200 de 2026, documento en el que se establecen las nuevas escalas salariales y la aplicación automática del ajuste en los respectivos escalafones.

Cómo será el desembolso a los empleados

De acuerdo con la Alcaldía, el desembolso se realizará sin necesidad de trámites adicionales por parte de los empleados, ya que el sistema de nómina incorporará de forma directa la actualización y los retroactivos.

El incremento fue resultado de varias semanas de mesas técnicas entre el equipo financiero del Distrito y representantes de los trabajadores. Durante las negociaciones se evaluó la capacidad presupuestal del municipio para garantizar el aumento sin afectar la estabilidad fiscal.

El ajuste aplica tanto para funcionarios de planta en áreas centrales como para trabajadores oficiales que desarrollan labores en infraestructura, mantenimiento y otros servicios esenciales.

La alcaldía de Cali enfatizó que el hecho de que el incremento del 8,6 % esté por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) representa un alivio económico para las familias de los servidores públicos. En términos reales, el aumento implica una mejora frente al costo de vida y contribuye a fortalecer la capacidad de gasto.