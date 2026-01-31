¿Despedido sin justa causa? Esta sería la indemnización si gana el salario mínimo en 2026

El despido sin justa causa es uno de las cuestiones más comunes con las que muchos trabajadores deben lidiar. Pero no todos saben que este despido le da derecho al trabajador a recibir una indemnización aparte de la liquidación.

¿Cómo se calcula la indemnización con el salario mínimo?

Calcular la indemnización depende del tipo de contrato que se haya firmado y el tamaño del salario, en este caso, el salario mínimo tiene unos parámetros fijos para estimar el pago.

Según el Código Sustantivo del Trabajo, si el contrato es a Término Indefinido con un salario inferior a los 10 salarios mínimos, la indemnización debe ser el equivalente a 30 días de salario durante su primer año de trabajo, y se le agregarán otros 20 días de salario por cada año adicional que se haya laburado.

Si gana más de 10 salarios mínimos, por su primer año de trabajo debe recibir 20 días de paga y 15 días por cada año posterior.

Si el contrato es a Término Fijo debe recibir el pago correspondiente al tiempo que hacía falta para llegar al tiempo que el documento había estipulado previamente.

En un contrato Obra - Labor, el trabajador deberá recibir como indemnización el pago de todos los días de salario pendientes de trabajar, y esta cifra no podrá ser menor a 15 días de paga.

Ejemplo para calcular el pago de la indemnización con el salario mínimo 2026

Un trabajador que fue despedido después de 4 años que recibe el salario mensual de $1.750.905.

30 días de salario por el primer año = $1.750.905

20 días por 3 años adicionales = 2 meses de salario = $3.501.780

Total de indemnización: $5.252.685

Cabe agregar que aparte de esta indemnización, la liquidación del trabajador debe llevar el pago del salario pendiente, sus cesantías y todas las prestaciones de ley correspondientes, todo esto dependiendo del puesto y/o el tipo de contrato.

Cabe añadir que, según la Corte Suprema de Justicia, aquellos empleados que estén a menos de 3 años de pensionarse no pueden ser despedidos sin justa causa, incluso si ya llegaron a completar las semanas requeridas.