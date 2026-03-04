El Ejército capturó a tres presuntos integrantes de Clan del Golfo en el Cesar

El Ejército Nacional logró la captura de presuntos integrantes del grupo armado Clan del Golfo, en la vereda Puente Quemado, municipio de Copey, departamento del Cesar.

Entre los detenidos se encuentra:

Alias “Fernando” señalado como cabecilla financiero en la subregión noroccidental del Cesar, presuntamente encargado de ejercer control criminal mediante amenazas e intimidaciones a la población civil.

Alias “Vaquero presunto jefe de sicarios, acusado de coordinar homicidios selectivos y de participar en el secuestro de dos militares en 2025.

Alias “Villa” responsable de labores de inteligencia criminal y selección de víctimas para extorsión, además de estar investigado por hurto y tráfico de estupefacientes.

Durante la operación fueron incautadas 3 armas de fuego,un proveedor, 26 cartuchos de diferentes calibres y documentos con información financiera y de inteligencia.

Los capturados pertenecerian a la Subestructura Ferney Antonio López Polo de este grupo armado y estarían vinculados a los delitos de extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de de armas de fuego y municiones.

La operación se realizó a través del cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho Plus, por tropas de Gaula Militar Cesar, orgánicas de la Décima Brigada, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal, el Comando Aéreo de Combate N.º3 Y La Comisión Investigativa Contra el Crimen Organizado.

“Este resultado operacional contribuye a debilitar el componente armado, las economías ilícitas y los corredores logísticos del Cartel del Clan del Golfo en el norte del país, afectando sus redes de apoyo al terrorismo y sus planes de expansión territorial en el departamento del Cesar”, Brigadier General, Ricardo Jorge Hernández Vargas, Comandante de la Décima Brigada.