Tres militares muertos y uno herido tras emboscada de disidencias Farc en Caquetá
Tres militares resultaron muertos y uno herido en medio de una emboscada en la vereda Santo Domingo, Cartagena del Chairá, (Caquetá).
Al parecer, los uniformados custodiaban la instalación de puestos de votación cuando fueron atacados por miembros de la disidencia Carolina Ramírez.
Noticia en desarrollo.
María Fernanda Latorre H.
Comunicadora social y periodista de la universidad Sergio Arboleda. Editora judicial y periodista de...